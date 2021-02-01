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Выше климатической нормы: прогноз погоды на февраль

Новина українською → Киев, Понедельник 01 февраля 2021 06:48
Выше климатической нормы: прогноз погоды на февраль Фото: зима в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В феврале 2021 года средняя месячная температура в Украине составит от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла, в Крыму до 3 градусов тепла. Это на 1,5-2,0 градусов выше средних многолетних значений.

Соответствующий прогноз размещен на сайте Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 25-58 мм, в горных районах Закарпатской области и горах Крыма до 73-110 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что в феврале средняя месячная температура воздуха составляет 0-5 градусов мороза, в восточных, северо-восточных областях и в Карпатах 6-7 градусов мороза, в Крыму от 1 градусов мороза до 4 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 27-39 градусов мороза, на юге Украины и на Закарпатье 23-34 градусов мороза. Абсолютный максимум температуры воздуха - 12-20 градусов тепла, на Прикарпатье, в южной части до 21-24 градусов, на высокогорье Карпат 8-10 градусов тепла.

По данным Укргидрометцентра, среднее месячное количество осадков составляет 26-46 мм, на Закарпатье и в Карпатах до 47-125 мм.

Напомним, в Укргидрометцентре не исключают возврата 30-градусных морозов до конца зимы. Как отметила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, такое похолодание продлится недолго.

Отметим, в период 15-20 января в Украине наблюдались сильные морозы, которые местами достигали 30 градусов.

После сильных морозов температура в Киеве поднялась до максимума в истории. Температура в столице 24 января поднялась до 8,6 градусов тепла, таким образом превысив предыдущий рекорд за 141 год наблюдений.

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