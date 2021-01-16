ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине за сутки 7 729 новых случаев новых случаев COVID-19

Новина українською → Киев, Суббота 16 января 2021 08:29
В Украине за сутки 7 729 новых случаев новых случаев COVID-19 Фото: Максим Степанов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

За последние сутки в Украине обнаружили 7 729 новых случаев COVID-19. Больше всего новых заражений в Киеве и Запорожской области.

Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил на своей странице в Facebook.

По его данным, за 15 января проведено 48 700 тестов на коронавирус, в том числе 29 363 ПЦР тестов и 19 337 ИФА-тестов.

Вчера госпитализировали 2 083 человека, умерли 144 человек, 9 792 пациентов выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (821), Запорожской (696), Днепропетровской (586), Донецкой (540) и Львовской (485) областях.

За все время в Украине заразились 1 154 692 человека, из них выздоровели 857 183 человек, летальных исходов - 20 686.

В Украине за сутки 7 729 новых случаев новых случаев COVID-19

Напомним, Кабинет министров постановлением от 9 декабря 2020 года № 1236 ввел новые ограничения в связи с острой респираторной инфекцией SARS-CoV-2. Этим же постановлением водятся дополнительные карантинные мероприятия с 8 до 24 января 2021 года.

Как сообщало РБК-Украина, по итогам января-октября 2020 года смертность от COVID-19 превысила уровень гриппа и пневмонии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Министерство здравоохранения Украины Карантин Коронавирус
NEWS
Зеленский пожаловался Меркель на отсутствие прогресса по Донбассу
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Зеленский пожаловался Меркель на отсутствие прогресса по Донбассу
DAILY
Стали в очередь. Почему Украина еще не начала вакцинацию против COVID-19
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Стали в очередь. Почему Украина еще не начала вакцинацию против COVID-19