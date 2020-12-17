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Бюджет на 2021 год предусматривает закупку 4 млн доз вакцины от COVID-19, - Разумков

Новина українською → Киев, Четверг 17 декабря 2020 22:44
Бюджет на 2021 год предусматривает закупку 4 млн доз вакцины от COVID-19, - Разумков Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В государственном бюджете на 2021 год заложены средства для закупки около 4 млн доз вакцины от коронавируса. Однако украинское правительство ищет возможности привлечения дополнительных средств.

Об этом в эфире программы "Право на владу" заявил глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков.

Так, отвечая на вопрос главного редактора РБК-Украина Сергея Щербины, действительно ли Украине хватит средств на закупку вакцины всего для 2 млн населения, спикер парламента ответил: "Это то, что предусмотрено бюджетом".

В то же время Разумков добавил, что правительство будет привлекать дополнительные средства для наполнения специального фонда для закупки вакцин от COVID-19.

"Они (правительство - ред.) выходят и с аукционами, они привлекают ОВГЗ, сотрудничают с международными партнерами и донорами. Достаточно ли этого? Нет недостаточно, но сегодня исходим из того бюджета, который есть", - отметил он.

Отметим, американское агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором говорится о том, что Украина, согласно заключенным контрактам, имеет возможность закупить вакцин от коронавируса для около 2,1 млн населения.

Напомним, Украина также рассчитывает получить бесплатные дозы вакцины от коронавируса в рамках механизма COVAX. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, первый миллион доз вакцины от коронавируса Украина получит в марте.

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