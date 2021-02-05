Украина разрешила экстренное применение COVID-вакцин AstraZeneca и Novavax

Украина разрешила экстренное применение вакцин от коронавируса AstraZeneca и Novavax. Поставка вакцин начнется уже в феврале.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.

"Мы получили разрешение на экстренное медицинское применение вакцин, поэтому поступление начнется уже в этом месяце", - написал он.

При этом министр напомнил, что вакцинация в Украине будет проходить только безопасными препаратами.

Отметим, предположительно, Украина может получить еще вакцину китайской компании Sinovac, с которой уже подписали контракт почти на 2 млн доз.

Напомним, сегодня правительство Украины договорилось о поставках вакцин AstraZeneca и Novavax. По словам Степанова, Украина получит 12 млн доз вакцин, начиная с февраля.

Кроме того, ранее Степанов заявлял, что Украина получит препараты для вакцинации от COVID не менее трех или четырех производителей.

Добавим, что американская компания Pfizer в ближайшее время подаст документы на регистрацию своей вакцины в Украине. Ожидается, что именно эта вакцина будет первой доставлена в Украину в рамках механизма COVAX.