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Украина может получить еще 8 млн доз вакцины от коронавируса через COVAX, - Ляшко

Автор: Роман Тверденко

Украина надеется получить дополнительно еще 8 миллионов доз вакцины от коронавируса по механизму COVAX. Эта ситуация будет зависеть от стоимости вакцин.

Об этом заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко в интервью "Радио НВ".

Он отметил, что изначальные 8 миллионов доз по COVAX являются обязательной опцией и будут поставлены в страну.

"Мы продолжаем с ВОЗ переговоры для того, чтобы увеличить это количество доз. Все будет зависеть от общей стоимости вакцин, которые попадают в портфель COVAX. Есть потенциальная возможность, что Украине по этому механизму дадут 16 млн доз — мы это проговариваем, но пока гарантий нет. 8 млн — это стопроцентная гарантия, 16 — это потенциальная возможность", — сказал он.

Ранее в среду оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины утвердил план вакцинации населения от COVID-19. Документ разработали специалисты Центра общественного здоровья Украины вместе с экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ.

Напомним, Кабинет министров ожидает первый миллион вакцин от коронавируса по COVAX в марте. Верховной раде уже рекомендуют принять постановление о Национальном плане вакцинации населения от коронавируса.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не вошла в список стран, которые первыми получают вакцину от COVID-19.

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