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Украина не получала от Ирана финальный отчет по катастрофе МАУ

Новина українською → Киев, Среда 23 декабря 2020 13:31
Украина не получала от Ирана финальный отчет по катастрофе МАУ Фото: Евгений Енин (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Украина не получала от Ирана документов финального отчета по катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины". Технический отчет является финальным документом, на котором будет базироваться расследование.

Об этом в эфире "Общественного радио" заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Мы неоднократно слышали от иранской стороны, что отчет готов, что сейчас завершается перевод. Я эти слова слышу последние два месяца чуть ли не каждую неделю, однако документы отсутствуют", - сказал Енин.

Он добавил, что согласно Чикагской конвенции, если техническое расследование не будет завершено в течение календарного года с момента катастрофы, иранская сторона должна обнародовать промежуточный отчет.

"Окончательный отчет по техническому расследованию является тем финальным документом, на котором в дальнейшем будет базироваться как уголовное расследование, так и определения соответствующих сумм, компенсаций, о которых мы ведем переговоры с иранской стороной", - отметил Енин.

Также в МИД заявили, что украинская сторона настаивает на объективном и непредвзятом расследовании дела.

"Мы неоднократно подчеркивали иранской стороне, любые попытки подкупить нас, обменять правду на тот или иной уровень компенсаций в этом случае не пройдут", - добавил заместитель главы МИД.

Напомним, вчера иранские СМИ сообщили, что Тегеран передал Киеву финальный отчет о причинах катастрофы самолета МАУ. В нем говорится, что самолет был сбит ракетами из-за человеческой ошибки.

Ранее РБК-Украина писало, что министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань не верит в версию Ирана о "человеческой ошибке" в катастрофе МАУ.

Также сообщалось, что Украина может пойти в суд ООН в связи с катастрофой МАУ.

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