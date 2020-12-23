Украина не получала от Ирана финальный отчет по катастрофе МАУ
Украина не получала от Ирана документов финального отчета по катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины". Технический отчет является финальным документом, на котором будет базироваться расследование.
Об этом в эфире "Общественного радио" заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.
"Мы неоднократно слышали от иранской стороны, что отчет готов, что сейчас завершается перевод. Я эти слова слышу последние два месяца чуть ли не каждую неделю, однако документы отсутствуют", - сказал Енин.
Он добавил, что согласно Чикагской конвенции, если техническое расследование не будет завершено в течение календарного года с момента катастрофы, иранская сторона должна обнародовать промежуточный отчет.
"Окончательный отчет по техническому расследованию является тем финальным документом, на котором в дальнейшем будет базироваться как уголовное расследование, так и определения соответствующих сумм, компенсаций, о которых мы ведем переговоры с иранской стороной", - отметил Енин.
Также в МИД заявили, что украинская сторона настаивает на объективном и непредвзятом расследовании дела.
"Мы неоднократно подчеркивали иранской стороне, любые попытки подкупить нас, обменять правду на тот или иной уровень компенсаций в этом случае не пройдут", - добавил заместитель главы МИД.
Напомним, вчера иранские СМИ сообщили, что Тегеран передал Киеву финальный отчет о причинах катастрофы самолета МАУ. В нем говорится, что самолет был сбит ракетами из-за человеческой ошибки.
Ранее РБК-Украина писало, что министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань не верит в версию Ирана о "человеческой ошибке" в катастрофе МАУ.
Также сообщалось, что Украина может пойти в суд ООН в связи с катастрофой МАУ.