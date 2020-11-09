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Украина переходит на второй этап реагирования на COVID-19, - Ляшко

Автор: Игорь Литвиненко

Украина перешла на второй этап реагирования на распространение коронавируса. В стране увеличивают количество коек для приема пациентов с COVID-19.

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Санврач назвал напряженной ситуацию с коронавирусом не только в Украине, но и в Европе.

"Украина переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни. Мы продолжаем разворачивать и увеличивать количество коек в наших учреждениях здравоохранения, которые будут госпитализировать больных коронавирусной болезнью", - сказал Ляшко.

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Он добавил, что правительство поставило задачу увеличить количество коек, которые готовы принимать больных коронавирусом с 50 до 80 тысяч.

"80% из них (60 тысяч кроватей), будут в течение месяца обеспечены кислородом. Дополнительно развернута сеть обеспечения кислородом по заведениям", - отметил Ляшко.

Напомним, в конце октября Министерство здравоохранения разработало четыре этапа реагирования на распространение коронавируса.

Отметим, Ляшко сообщал, что медицинская система Украины способна выдержать 15-20 тысяч заболевших COVID-19 в сутки.

Также сообщалось, что в Украине введено уже более 45 тысяч кроватей для COVID-19. Из них заняты 62,4%.

Также РБК-Украина писало, что правительство планирует ввести новый карантин в стране.

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Новости Украины карантинВиктор ЛяшкоКоронавирус