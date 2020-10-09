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Украина обновила список стран "красной" и "зеленой" зон

Автор: Игорь Литвиненко

Министерство здравоохранения обновило список стран "красной" и "зеленой" зон. В "красну" зону, в частности, попали Исландия, Армения и Великобритания.

Обновленный список обнародовал Минздрав.

Так, в "красной" зоне всего оказались 46 стран. Это на четыре страны меньше, чем в прошлом списке.

"Красными" стали четыре новых страны - Белиз, Исландия, Армения и Великобритания. В "зеленый" список перешли сразу 8 стран - Ливия, Мальта, Чили, Катар, Венгрия, Босния, Монако и Тринидад и Тобаго.

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Отметим, при возвращении из "красных" стран гражданам необходимо проходить самоизоляцию или делать тест на COVID-19.

Ранее РБК-Украина писало, что Румыния закрыла авиасообщение с рядом стран "желтой" зоны, куда входит также Украина.

Также сообщалось, что Казахстан приостановил возобновление авиасообщения с другими странами из-за роста коронавируса.

Кроме этого с конца сентября Израиль усилил карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Отметим, в Украине на заседании Кабинета министров планируют принять решения, касающиеся критериев по зонам карантина. В частности, будут изменены критерии для "красной зоны".

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