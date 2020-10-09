Кабмин изменит критерии для "красной зоны" карантина, - источник

Сегодня на заседании Кабинета министров Украины примут решения, касающиеся критериев по зонам карантина. Изменят критерии для "красной зоны".

Об этом сообщает источник РБК-Украина в правительстве.

Кроме того, будут ограничения, которые касаются массовых мероприятий. Это будет касаться всех зон карантина.

Также сегодня источник издания сообщал, что после селекторного заседания с главами ОГА, которое инициировал премьер Денис Шмыгаль, будет правительственное заседание.

После этого может провести заседание Государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Именно она примет решение об обновлении зон карантина.

Критерии для определения карантинных зон сейчас выглядят так:

"Красная зона" устанавливатся по совместному решению Государственной и региональной комиссий ТЭБ и ЧС в случае: загруженности более 75% коек в учреждениях здравоохранения региона в течение 5 дней подряд; превышения среднего по стране уровня заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения за 14 дней более чем в 5 раз.

"Оранжевый" уровень опасности устанавливается в случае: загруженности от 50% до 75% коек в учреждениях здравоохранения в течение пяти дней подряд; проведения в регионе тестирования методом ПЦР и иммуноферментного анализа в течение пяти дней подряд в количестве меньшем, чем 24 на 100 тыс. населения ежедневно.

Ранее РБК-Украина писало, что Киев может оказаться в "оранжевой" зоне карантина. Сейчас столица находится в "желтой" зоне. Ситуация может ухудшиться в связи с большим количеством госпитализированных больных коронавирусом.

Напомним, Всемирный банк ожидает повторного введения определенных мер сдерживания в ответ на "вторую волну" коронавируса в Украине.