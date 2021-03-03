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Боевики ранили военного на Донбассе

Новина українською → Донбасс, Среда 03 марта 2021 21:31
Боевики ранили военного на Донбассе Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Украина

В среду, 3 марта, российско-оккупационные войска обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате обстрела позиций операции Объединенных сил был ранен военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Север".

Боевики обстреляли украинские позиции в районе Причепиловки из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

Украинский военный получил пулевое ранение.

"Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья военного - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Украинские военные открыли ответный огонь на вражеские обстрелы. О действиях боевиков сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

Напомним, сегодня боевики трижды нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

Кроме того, за минувшие сутки, 2 марта, зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня со стороны боевиков. При этом военные зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата с пересечением линии разграничения.

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