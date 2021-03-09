Убийство полицейской в Киеве: подозреваемую взяли под стражу

Шевченковский райсуд арестовал подозреваемую в убийстве 37-летней сотрудницы полиции. Женщина отправлена под стражу на два месяца.

Об этом сообщает Киевская прокуратура.

Сейчас проходит дальнейшие выяснение обстоятельств и мотивов убийства. Назначены ряд экспертных исследований. Санкция статьи для подозреваемой предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

По показаниям подозреваемой также было изъятое возможное орудие убийства - нож.