Цены на проезд в Киеве: вырастут ли тарифы

Цены на проезд в Киеве не будут повышаться в коммунальном транспорте. Стоимость проезда останется на уровне 8 гривен.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер коммунального предприятия "Киевпастранс" Олег Грищак.

По его словам, цены на проезд не вырастут в автобусах, трамваях, троллейбусах, фуникулере и городской электричке.

Кроме того, цены останутся прежними на четырех маршруты, которые обслуживает коммунальное предприятие. Речь идет о маршрутках № 220, 500, 502 и 576.

На всех вышеуказанных видах общественного транспорта останется действующий тариф - 8 гривен за поездку.

Отметим, замглавы Киевской городской государтсвенной администрации (КГГА) Владимир Бондаренко на прошлой неделе заявлял, что частные перевозчики могут поднять проезд в своих маршрутках. По его словам, перевозчики только информируют городскую власть и дают расчеты. На сегодня обсуждается вариант подорожания до 10-12 гривен за поездку.

Напомним, ранее появились слухи о возможном повышении стоимости проезда в киевском метро, однако на предприятии заявили, что в ближайшее время тарифы поднимать не будут.

В январе президент Украины Владимир Зеленский поручил проверить цены на проезд в общественном транспорте. РБК-Украина писало, что за прошлый год проезд в среднем по стране подорожал на 8%, а Госстат рассказал, в каких городах самые высокие тарифы.