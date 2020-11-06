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Тему карантина выходного дня обсуждают на уровне различных рабочих групп, - Шмыгаль

Автор: Юлия Струк

Глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что тему карантина выходного дня обсуждают на уровне различных рабочих групп. Премьер-министр заверил, что правительство по этому поводу будет проводить консультации с народными депутатами.

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Об этом он сказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"Об усилении карантина выходного дня. Эту тему обсуждают на уровне различных рабочих групп, экспертов, общества. Если мы подойдем к такому решению, Минздрав отдельно и подробно проинформирует и проконсультируется с народными депутатами и с научными учреждениями", - отметил премьер.

Глава правительства подчеркнул, что у Кабмина улучшилась коммуникация с регионами по поводу ограничений в рамках карантина.

"Вижу, что отношение очень многих мэров к проблемам коронавируса изменилось... Мы фактически каждые два дня проводим селекторные совещания с руководством областей. Мы совместно с местным руководством определяем, какие ограничения будем применять в конкретных областях, городах или районах", - сказал он.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине могут ввести карантин выходного дня уже со следующей недели. Он предусматривает усиление ограничений в нерабочие дни.

Как писало РБК-Украина, Шмыгаль заявил, что правительство пока не рассматривает введение полного карантина. При этом Министерство здравоохранения рассматривает введение дополнительных ограничений на определенный период.

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Новости Украины карантинДенис ШмыгальКоронавирус