Свежий рейтинг партий: за кого украинцы проголосуют на выборах в Раду

Если бы выборы в Верховную раду выборы проходили в середине сентября 2020 года, в парламент попали бы четыре партии. Самые высокие шансы преодолеть 5%-й бар'ер имеют "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Батькивщина".

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

По данным опроса, среди тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором, партию "Слуга народа" поддерживают 27,9% респондентов.

Далее идут:

"Европейская Солидарность" - 21,2%,

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 16,5%,

"Батькивщина" - 8,2%.

Также имеют шансы попасть в Раду партии "Сила и честь" (4,8%) и "Свобода" (3,9%).

Рейтинг остальных партий менее 3%.

Если бы выборы в Верховную раду состоялись в следующее воскресенье, за какую политическую партию Вы бы проголосовали?

Исследование проведено Центром Разумкова с 30 октября по 5 ноября 2020 года среди 2020 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проведен методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, по данным опроса КМИС, если бы выборы в Верховную раду проходили в середине сентября 2020 года, в парламент попали бы пять партий. Самые высокие шансы преодолеть 5%-й барьер имели "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Радикальная партия".

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, если бы президентские выборы проходили в начале ноября 2020 года, в первом туре больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский - 31,2% среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать.