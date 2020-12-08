Стрельба на границе с РФ: Украина инициировала новую встречу, Москва игнорирует

Государственная пограничная служба Украины инициировала очередную встречу с российской стороной из-за перестрелки на границе Украины и РФ. Однако Россия отказалась от встречи, заявив об одностороннем расследовании инцидента.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

По его словам, украинские пограничники предложили провести встречу на линии государственной границе с участием заместителей пограничных представителей.

"Мы все же ожидали, что российская сторона предоставит какую-то объективную информацию. Зато в ответ мы получили, что они фактически отказались от предлагаемой встречи, причем указывали на одностороннее расследование со своей стороны и на данный момент нам не известно, когда такая встреча вообще может произойти", - рассказал Демченко.

В ГПСУ предполагают, что непредоставление Россией фактов и настаивания исключительно на ее собственной информации, свидетельствуют об определенных манипуляциях с российской стороны и определенных провокационных действиях.

Демченко рассказал, что 4 декабря украинские пограничники получили письмо от пограничников России о стрельбе на границе, в результате которой погиб один человек. После этого в ГПСУ провели проверку и не смогли установить факты, которые бы подтвердили полученную от россиян информацию.

"Мы привлекали к этой проверке и сотрудников других правоохранительных органов. В тот же день была проведена другая представительная встреча, которую собственно инициировала российская сторона. Во время этой встречи россияне не предоставили никакой информации, которую они предоставили в письме", - заявил он.

Демченко добавил, что российские пограничники не могли предоставить информацию ни о погибшем в результате перестрелки, ни об оружии, которое использовал нарушитель.

Напомним, 4 декабря на участке пограничного контроля ФСБ по Белгородской и Воронежской областям произошла перестрелка, в результате которой якобы погиб человек.

Ранее пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии РБК-Украина заявлял, что украинская сторона не фиксировала перестрелку на границе с Россией.

Более того, на встрече с представителями РФ не смогли подтвердить факты того, что границу пытались нарушить со стороны Украины.