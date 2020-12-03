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Степанов о карантине выходного дня: мы видим уменьшение количества заболевших

Новина українською → Киев, Четверг 03 декабря 2020 09:44
Степанов о карантине выходного дня: мы видим уменьшение количества заболевших Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Карантин выходного дня в Украине позволил уменьшить количество заболевших COVID-19. Окончательные результаты эффективности карантина выходного дня будут представлены до конца недели.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, главной целью карантина выходного дня было сбить "ураганное распространение коронавируса". Максимальный результат, который ожидали получить в Минздраве - уменьшение заболеваемость до 20%.

"Конечные результаты мы увидим, когда закончится эта неделя. Мы сможем тогда сравнить статистику. Но сейчас, предварительно, и это подтверждают даже такие осторожные цифры, когда мы сравниваем день ко дню - мы уже видим уменьшение не только динамики, но и количества заболевших", - заявил Степанов.

Напомним, вчера на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин выходного дня дал положительный эффект.

Также РБК-Украина писало, что правительство планирует ввести ограничения во время праздников на Новый год.

Отметим, в Украине вторые сутки подряд фиксируют положительную динамику распространения коронавируса - количество людей, которые выздоровели, больше, чем новых случаев заражения. Всего за вчера заразились почти 14,5 тысячи человек, выздоровели - 15 372.

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