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Украина получит 1,7 млн доз вакцины AstraZeneca от COVAX

Новина українською → Украина, Вторник 02 марта 2021 19:25
Украина получит 1,7 млн доз вакцины AstraZeneca от COVAX Фото: вакцина от коронавируса (kyivcity.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Международный альянс GAVI назвал размер первой партии вакцины от коронавируса для Украины в рамках механизма COVAX. В рамках первой партии в Украину поступит более 1,8 миллиона доз вакцин компаний Pfizer и AstraZeneca.

Об этом говорится в заявлении GAVI.

Согласно данным альянса, в Украину прибудет 1 776 000 доз вакцины AstraZeneca, а не 2 215 200, как планировалось изначально. Размер первой партии вакцины Pfizer составит 177 тысяч доз.

Как известно, Украина оказалась среди стран, которые первыми получат первую партию вакцин от коронавируса в рамках механизма COVAX. Эту вакцину Украина получит бесплатно.

Напомним, COVAX планирует до конца мая распределить 237 млн доз вакцины AstraZeneca по всему миру.

Добавим, недавно в организации UNICEF рассказали, когда вакцина по COVAX приедет в Украину.

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