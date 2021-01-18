В США из-за аллергии хотят приостановить использование вакцины Moderna

Власти американского штата Калифорния хотят приостановить использование вакцины от COVID компании Moderna. Из-за случаев аллергии могут приостановить распространение конкретной партии.

Об этом сообщает местный сайт abc7.com.

Сообщается, что речь идет о партии, которая поставлялась в Калифорнию с 5 по 12 января - более 330 тысяч доз были распределены между 287 поставщиками.

В частности, в одной из клиник зафиксировали около 10 случаев аллергии в течение 24 часа после вакцинации. При этом не уточняется, какие именно аллергические реакции наблюдались у пациентов, а также в какой больнице ставили эти прививки.

"Исходя из крайней осторожности ... мы рекомендуем, чтобы поставщики использовали другие доступные запасы вакцин и приостановили введение вакцин Moderna из партии 041L20A до завершения расследования CDC, FDA и компании Moderna", - заявила эпидемиолог Эрика Пан.

Напомним, ранее в Нидерландах выявили около 100 случаев побочных эффектов от вакцины Pfizer.

Отметим, первую аллергическую реакцию после прививки вакциной Moderna обнаружили еще в 2020 году.