В США через алергію хочуть призупинити використання вакцини Moderna

Влада американського штату Каліфорнія хочуть призупинити використання вакцини від COVID компанії Moderna. Через випадки алергії можуть призупинити поширення конкретної партії.

Про це повідомляє місцевий сайт abc7.com.

Повідомляється, що мова йде про партію, яка постачалася до Каліфорнії з 5 по 12 січня - понад 330 тисяч доз були розподілені між 287 постачальниками.

Зокрема, в одній з клінік зафіксували близько 10 випадків алергії протягом 24 години після вакцинації. При цьому не уточнюється, які саме алергічні реакції спостерігалися у пацієнтів, а також в якій лікарні ставили ці щеплення.

"Виходячи з крайньої обережності ... ми рекомендуємо, щоб постачальники використовували інші доступні запаси вакцин і призупинили введення вакцин Moderna з партії 041L20A до завершення розслідування CDC, FDA і компанії Moderna", - заявила епідеміолог Еріка Пан.

Нагадаємо, раніше в Нідерландах виявили близько 100 випадків побічних ефектів від вакцини Pfizer.

Зазначимо, першу алергічну реакцію після щеплення вакциною Moderna виявили ще в 2020 році.