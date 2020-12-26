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В США обнаружили первую аллергическую реакцию после прививки вакциной Moderna, - NYT

Новина українською → США, Суббота 26 декабря 2020 05:53
В США обнаружили первую аллергическую реакцию после прививки вакциной Moderna, - NYT Фото: вакцина (РБК-Украина)
Автор: Даша Харченко

В Бостоне у врача развилась тяжелая аллергическая реакция после прививки против коронавируса вакциной от компании Moderna. Это первый известный случай аллергии после введения препарата.

Об этом сообщает New York Times.

Научный сотрудник гериатрической онкологии в Бостонском медицинском центре доктор Хоссейн Садрзаде сказал, что почти сразу после вакцинации у него возникла аллергическая реакция: головокружение и учащенное сердцебиение.

Представитель Бостонского медицинского центра Дэвид Кибби заявил, что Садрзаде позволили самостоятельно ввести себе противоаллергический препарат.

Мужчину доставили в отделение неотложной помощи. Кибби заявил, что врача уже выписали.

18 декабря управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило вакцину Moderna американского производства. Это произошло примерно через неделю после утверждения вакцины Pfizer/BioNTech, которая сейчас распространяется.

После чего в США начали поставку вакцины от коронавируса разработки компании Moderna.

23 декабря Министерство здравоохранения Канады одобрило вакцину от COVID-19, разработанную американской биотехнологической компанией Moderna. Специалисты сделали вывод, что вакцина безопасна, эффективна и качественна.

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