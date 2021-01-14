Снегопады и морозы до -21: прогноз до конца недели

В Украине снегопады закончатся в суботу, 16 января. После этого идут сильные морозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз на пятницу

В пятницу, 15 января, в Украине будут снегопады и сильные морозы. В западных областях днем температура воздуха составит -4-11, а ночью до -11. На севере и в центре страны днем будет -1-6, а ночью -5-8. В южных и восточных областях днем -3-7, а ночью -2-8.

В Киеве в этот день прогнозируют снегопад. Температура воздуха составит -9-11, ночью будет так же.

Прогноз на субботу

В субботу, 16 января, снег будет только в трех областях - Харьковской, Луганской и Донецкой. На остальной территории страны будет облачно и облачно с прояснениями.

В западных областях температура воздуха днем опустит до-6-12, а ночью -6-16. На севере и в центре страны днем -11-14, а ночью опустит до -16. В восточных и южных областях температура воздуха днем составит -7-11, а ночью -9-13.

В Киеве в этот день будет облачно с прояснениями. Днем температура опустится до -11-13, ночью будет так же.

Прогноз на воскресенье

В воскресенье, 17 января, снегопады передают в западных областях, там днем -12-14, а ночью -15-19. На востоке и в центре страны температура воздуха днем составит -8-14, а ночью -12-19. В северных областях днем будет -12-14, а ночью -16-18.

В Киеве сегодня будет облачно. Днем температура воздуха составит -11-13, а ночью -13-17.

Также синоптики предупреждают, что местами температура воздуха может опуститься до -21. Такая погода будет до 18 января.

Напомним, в Украине разворачивают сеть пунктов обогрева из-за резкого похолодания.