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В Украине разворачивают сеть пунктов обогрева из-за резкого похолодания

Новина українською → Киев, Четверг 14 января 2021 13:27
В Украине разворачивают сеть пунктов обогрева из-за резкого похолодания Фото: зима в Киеве (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине завтра ударят сильные морозы. Из-за этого власти разворачивают сеть пунктов обогрева во всех областях.

Об этом сообщает пресс-служба правительства, ссылаясь на результаты заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Согласно этому решению, в регионах должна работать снегоочистительная и посыпочная техника. Также в пунтках обогрева, которые должны развернуть по всей стране, должны быть продукты, одноразовая посуда, топливо.

Социальные службы направили на помощь незащищенным слоям населения, чтобы не допустить их обморожения и гибели.

Минэнерго и местные власти должны обеспечить бесперебойную работу электро-, тепло - и газоснабжения населенных пунктов и потенциально опасных объектов, говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве готовятся к уборке улиц, если будут снегопады, а также обустраивают пункты обогрева.

Также синоптики призывают не выходить на улицу без необходимости, поскольку 15-16 января будет существенное снижение температуры воздуха. Ночью ожидается до -18, в северных областях местами до -21. Днем температура воздуха составит -10, местами до -16.

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