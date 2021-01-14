В Киеве образовались пробки из-за снегопада: карта

В четверг вечером, 14 января, в Киеве образовались существенные пробки на фоне снегопада в городе. Движение затруднено в центральной части столицы.

Об этом свидетельствуют данные Google maps.

В центральной части столицы движение затруднено на Крещатике, бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинки, улицах Михайловской, Грушевского, Шелковичной, Бассейной, Владимирской, Мечникова, Жилянской, Большой Житомирской, Саксаганского, Льва Толстого.

Пробки и затруднения имеются и на других дорогах центра и правого берега столицы - на проспекте Победы, улицах Гетьмана, Борщаговской, Чоколовском бульваре, Воздухофлотском проспекте, Черновола, Павловской, Дмитровской, Гончара, Сечевых Стрельцов, Довженко, Тихого, Выговского, проспекте Лобановского, Голосеевском проспекте, а также Окружной дороге.

Серьезные затруднения движения на Южном мосте, мостах Метро и Патона.

Кроме этого, проблемы с движением есть и на Левом берегу Киева - на Броварском проспекте, улице Окипной, Сверстюка, Миропольской, проспекте Соборности, Харьковском шоссе, Дарницкой площади, проспекте Гагарина, Днепровской набережной.

Напомним, синоптики предупредили о снегопаде в Киеве в четверг и пятницу. Также в столице прогнозируют сильное похолодание.