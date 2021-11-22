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Снег и мороз. К Украине приближается похолодание: синоптики назвали дату

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Киев, Понедельник 22 ноября 2021 09:49
Снег и мороз. К Украине приближается похолодание: синоптики назвали дату Фото: в Украине завтра пойдет снег и похолодает (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине завтра значительно похолодает, днем ожидаются морозы и снег. Во всех регионах будет облачно.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Снег и мороз. К Украине приближается похолодание: синоптики назвали дату

Новое похолодание

Уже 23 ноября по данным синоптиков, в Украине значительно похолодает. Снег с дождем ожидается в Ивано-Франковской, Черновицкой, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

Прогноз погоды на завтра

Температура воздуха составит:

  • на западе днем 0+7, а ночью -1-4,
  • на севере днем -1-2, а ночью -4-7,
  • на востоке днем 0+4, а ночью -1+3,
  • на юге днем +5+8, а ночью +2+5,
  • в центре днем 0+3, а ночью -1-4.
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