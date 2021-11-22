Снег и мороз. К Украине приближается похолодание: синоптики назвали дату
Фото: в Украине завтра пойдет снег и похолодает (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине завтра значительно похолодает, днем ожидаются морозы и снег. Во всех регионах будет облачно.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Новое похолодание
Уже 23 ноября по данным синоптиков, в Украине значительно похолодает. Снег с дождем ожидается в Ивано-Франковской, Черновицкой, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях.
Прогноз погоды на завтра
Температура воздуха составит:
- на западе днем 0+7, а ночью -1-4,
- на севере днем -1-2, а ночью -4-7,
- на востоке днем 0+4, а ночью -1+3,
- на юге днем +5+8, а ночью +2+5,
- в центре днем 0+3, а ночью -1-4.