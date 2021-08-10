В случае локдауна киевлянам заблокируют транспортные карты: кто сможет обойти запрет

Киевлянам заблокируют транспортные карты в случае введения локдауна. Стало известно, кто сможет обойти запрет.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу КГГА.
Если предприятие получило разрешение, после внесения данных о сотруднике, транспортная карточка работника активируется автоматически. Чтобы воспользоваться общественным транспортом работнику нужно иметь транспортную карту.
Проверить наличие специального пропуска работник сможет самостоятельно, загрузив на смартфон приложение "Киев Цифровой" и добавив транспортную карту.
Отдельно, будут работать карточки трех видов:
Транспортные карты, владельцы которых не получили право на спецперепуск, на время локдауна будут заблокированы.