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В случае локдауна киевлянам заблокируют транспортные карты: кто сможет обойти запрет

Автор: Анастасия Рокитна

Киевлянам заблокируют транспортные карты в случае введения локдауна. Стало известно, кто сможет обойти запрет.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу КГГА.

Если предприятие получило разрешение, после внесения данных о сотруднике, транспортная карточка работника активируется автоматически. Чтобы воспользоваться общественным транспортом работнику нужно иметь транспортную карту.

Проверить наличие специального пропуска работник сможет самостоятельно, загрузив на смартфон приложение "Киев Цифровой" и добавив транспортную карту.

Отдельно, будут работать карточки трех видов:

  • транспортная карта нового образца,
  • транспортная карта старого образца,
  • карта Киевлянина.

Транспортные карты, владельцы которых не получили право на спецперепуск, на время локдауна будут заблокированы.

Напомним, в КГГА рассказали, будут ли сейчас вводить локдаун в Киеве.

Отметим, Киев запустил систему получения спецпропусков.

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транспортКГГАЛокдаун