Сильный ветер и метели: на западе Украины ухудшится погода

В среду, 20 января, в некоторых западных областях ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют сильный ветер и метели.

Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Завтра в Закарпатской области ожидается значительный снег, а в Карпатах порывы ветра до 20 метров в секунду и метели. Из-за непогоды синоптики объявили первый уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - предупредили спасатели.

Напомним, до этого синоптики рассказали, когда в Украину придет потепление. Уже в ближайшие дни морозы отступят.

Также РБК-Украина писало, что в Украину из Средиземного моря идет волна теплого воздуха, которая принесет оттепель. Синоптики прогнозируют до 10 градусов тепла в некоторых регионах.

Кроме того, синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в феврале.