Штрафы за нарушение пожарной безопасности увеличились до почти 6 тысяч гривен

Он вступил в силу со дня, следующего за днем обнародования.

Размеры штрафов

За нарушение требований по технической эксплуатации электрических станций и сетей, энергооборудования субъектов электроэнергетики, субъектов в сфере теплоснабжения и потребителей электроэнергии будут наказывать предупреждением или штрафом для граждан и работников от 1700 до 3400 гривен. Для должностных лиц сумма составит от 3400 до 5100 гривен.

Ранее за такие нарушения штрафовали на сумму от 17 до 170 гривен.

Размер штрафа за нарушение установленных на железнодорожном, морском и речном транспорте правил пожарной безопасности для граждан составит от 1700 до 3400 гривен, а для должностных лиц - от 3400 до 5100 гривен.

За такое нарушение на воздушном транспорте грозит штраф от 2550 до 4250 гривен для граждан и от 4250 до 5950 гривен - для должностных лиц.

Кроме того, нарушение требований пожарной безопасности, а также использование пожтехники и средств пожаротушения не по назначению будут наказывать штрафом для граждан от 1700 до 3400 гривен. Должностным лицам грозит админвзыскание в размере от 3400 до 5100 гривен.

До этого такие нарушения наказывали предупреждением или штрафом для граждан от 8,5 до 119 гривен и для должностных лиц - от 34 до 170 гривен.

Наказывать будут и за начало работы новосозданных предприятий или использования бизнесом объектов недвижимости без зарегистрированной декларации соответствия материально-технической базы субъекта хозяйствования требованиям законодательства в сфере пожарной безопасности, для которых такая декларация является обязательной. За это грозит штраф для граждан-предпринимателей и должностных лиц - от 1700 до 5100 гривен.