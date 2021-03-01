Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушение пожарной безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение законодательства в сфере пожарной безопасности" № 1187-ІХ, который Верховная Рада приняла третьего февраля 2021 года .

Отмечается, что растут размеры штрафов за нарушение правил пожарной безопасности на железнодорожном, морском и речном транспорте; за нарушение требований пожарной безопасности, а также за использование пожарной техники и средств пожаротушения не по назначению; за начало работы вновь созданных предприятий без зарегистрированной декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства в сфере пожарной безопасности.

Также растут штрафы за невыполнение законных требований представителей центрального органа исполнительной власти по вопросам гражданской защиты и контроля за состоянием защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

"Документ направлен на усиление защиты окружающей среды, предотвращения пожаров в природных экосистемах, повышения эффективности управления и контроля в этой сфере, усиление административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подписанный закон позволит осуществлять эффективные и системные меры относительно защиты природных экосистем от пожаров, повысит эффективность государственного контроля, усилит ответственность в этой сфере, что будет способствовать минимизации количества и масштабов пожаров.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.