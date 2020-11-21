Шмыгаль подтвердил подготовку жесткого карантина, но даты пока нет

На сегодня обсуждается введение более жесткого карантина в Украине, однако ни одной даты пока нет. В правительстве будут ориентироваться на эффект карантина выходного дня.

Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, после карантина выходного дня в декабре смогут оценить его результат.

"Мы видим этот результат в выходе на плато по количеству заболевших", - отметил Шмыгаль.

Он также подтвердил подготовку плана о введении более жесткого карантина.

"Но - это план Б, если не сработает карантин выходного дня. Мы начали публичное обсуждение этого плана Б, чтобы вся страна понимала его. Мы хотим, чтобы наши шаги были понятными и предсказуемыми для людей и бизнеса", - подчеркнул Шмыгаль.

В связи с этим на этой неделе проводились встречи с мэрами, бизнесом и церквями. А среди местной власти проводят опрос об оптимальности противоэпидемических правил.

"Идут ежедневные консультации с эпидемиологами и инфекционистами. Анализируется ситуация по каждому региону. Все это мы делаем сейчас, чтобы наработать совместный, взвешенный и поддержанный всеми план. Хочу еще раз подчеркнуть: ни одной даты по введению более жесткого карантина сейчас нет", - добавил Шмыгаль.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что более жесткий карантин потребуют, когда суточный прирост новых случаев COVID-19 превысит 30 000.

Отметим, по субботам и воскресеньям в Украине действует карантин выходного дня. РБК-Украина писало, что попадает по запрет.