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Шмыгаль назвал два пути получения Украиной вакцины от коронавируса

Новина українською → Украина, Пятница 19 февраля 2021 10:46
Шмыгаль назвал два пути получения Украиной вакцины от коронавируса Фото: врач делает укол (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина будет получать вакцины от коронавируса двумя путями: через механизм глобального доступа COVAX и путем прямых закупок.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины.

"Мы все еще рассчитываем на первые партии (вакцин - ред.) в феврале. Вакцины от COVID-19 Украина будет получать двумя путями: через глобальную инициативу COVAX, в рамках которой Украина может безвозмездно или по заниженной цене получить от 8 до 16 млн доз - фактически, для 8 млн человек", - отметил министр.

Он заявил, что, согласно информации ЮНИСЕФ и должностных лиц ЕС, в начале марта в Украину поступят первые партии вакцины BioNTech/Pfizer в количестве 117 тысяч доз.

Также ожидается, что в первом полугодии 2021 года Украина получит от 2,2 до 3,7 млн доз от компании AstraZeneca/Oxford.

"Второй путь получения вакцины - через прямые закупки у компаний-производителей за счет средств госбюджета, международных доноров, кредитных средств и программы Всемирного банка и ЕБРР. Другие источники также рассматриваются", - рассказал Шмыгаль.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что 117 000 доз вакцины Pfizer будут доставлены в Украину в конце февраля.

"Что касается AstraZeneca, первых этих 500 тысяч доз, которые должны прибыть, я думаю до конца недели они должны быть в Украине", - добавил он.

На этой неделе компания Pfizer подала документы на регистрацию своей вакцины от COVID в Украине. Без одобрения украинских регулирующих органов невозможно применение этого препарата в рамках вакцинации.

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