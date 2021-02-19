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Шмигаль назвав два шляхи отримання Україною вакцини від коронавірусу

Новость на русском → Україна, П'ятниця 19 лютого 2021 10:46
Шмигаль назвав два шляхи отримання Україною вакцини від коронавірусу Фото: лікар робить укол (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Україна отримуватиме вакцини від коронавірусу двома шляхами: через механізм глобального доступу COVAX та шляхом прямих закупівель.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді України.

"Ми все ще розраховуємо на перші партії (вакцин - ред.) в лютому. Вакцини від COVID-19 Україна отримуватиме двома шляхами: через глобальну ініціативу COVAX, в рамках якої Україна може безоплатно або за заниженої ціною отримати від 8 до 16 млн доз - фактично, для 8 млн людей", - зазначив міністр.

Він заявив, що згідно з інформацією ЮНІСЕФ і посадовців ЄС, до початку березня до України надійдуть перші партії вакцини BioNTech/Pfizer в кількості 117 тисяч доз.

Також очікується, що у першому півріччі 2021 року Україна отримає від 2,2 до 3,7 млн доз від компанії AstraZeneca/Oxford.

"Другий шлях отримання вакцини - через прямі закупівлі у компаній-виробників за рахунок коштів держбюджету, міжнародних донорів, кредитних коштів та програми Світового банку і ЄБРР. Інші джерела також розглядаються", - розповів Шмигаль.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що 117 000 доз вакцини Pfizer будуть доставлені до України наприкінці лютого.

"Що стосується AstraZeneca, перших цих 500 тисяч доз, які повинні прибути, я думаю до кінця тижня вони повинні бути в Україні", - додав він.

Цього тижня компанія Pfizer подала документи на реєстрацію своєї вакцини від COVID в Україні. Без схвалення українських регулюючих органів неможливе застосування цього препарату в рамках вакцинації.

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