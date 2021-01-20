Шквальный ветер и снег до 20 см: похолодание в Украине продолжается

Сегодня утром снегопады во Львовской, Закарпатской областях. Также сильный ветер в регионах.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Во Львовской, Закарпатской областях выпало до 20 сантиметров снега, в Тернопольской области до 8 см снега. Небольшой снег в Винницкой, Волынской, Хмельницкой, Черновицкой областях.

Температура воздуха на западе -6-9 на остальной территории страны территории от -13 до -5.

В Днепропетровской области местами гололедица; в Донецкой области - местами накат. В Волынской, Запорожской, Луганской, Закарпатской местами заснеженная дорога.

На перевальных участках дорог в Закарпатской и Львовской области сильный снег, Ивашковский, Орявский перевалы (до 20 см снега), Абранский, Яблунецкий, Торунский, Латирский и Ужоцкий - прирост до 10-15 см.

Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен.

Напомним, прогнозировалось, что в Закарпатской области ожидается значительный снег, а в Карпатах порывы ветра до 20 метров в секунду и метели.

Кроме того, синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в феврале.