UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Сегодня в Украине начинается выплата компенсаций ФОПам за карантин

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине с сегодняшнего дня, 21 декабря, начинаются выплаты компенсаций предпринимателям за карантин. Определенным видам предпринимателей предусмотрены выплаты в 8 тысяч гривен.

Об этом во время селекторного совещания заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Офиса президента.

Подать заявки для получения выплаты единовременной материальной помощи гражданам и бизнесу можно до 31 декабря.

"В Пенсионный фонд уже передали средства для 280 тысяч заявок. Сегодня, согласно постановлению, первый день, когда мы начинаем выплаты людям", - сказал Шмыгаль.

Как отметил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, ежедневно поступает по 40-50 тысяч заявок от ФОПов.

"Правительство надеется, что большинство предпринимателей получит финансовую поддержку в связи с предстоящим локдауном, запланированным на 8-24 января 2021, еще до конца 2020-го", - добавили в ОП.

Ранее РБК-Украина писало, что выплаты ФОПам должны осуществить до 8 января.

Напомним, в Украине ввели три программы выплат бизнесу, пострадавшему из-за карантина. Одной из программ является выплата 8 тысяч гривен наемным работникам и ФОПам тех видов деятельности, которые пострадали от карантина. Заявки необходимо подавать через портал "Дія" до 31 декабря.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КомпенсацияФОПКарантин