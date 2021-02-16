UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Самолет с застрявшими украинскими туристами вылетел из Занзибара

Автор: Артур Родивилов

После трех суток задержки рейса, самолет SkyUp с украинскими туристами на борту смог вылететь из Занзибара. Он направляется в Борисполь

Об этом сообщает "Громадське".

Популярные новости
Погодная рокировка. На смену снегопадам идут морозы до -24: какие области под угрозой 15 февраля 2021
Регулятор впервые лишил лицензии поставщика газа: злоупотреблял на рынке 12 февраля 2021
Киев накрыла метель: в центре образовались пробки 15 февраля 2021
Киев откроет школы и детские сады: стало известно когда 12 февраля 2021
Зеленский отправил министра обороны и главу ВСУ на Донбасс. Что случилось 14 февраля 2021
Еще более 5 000 случаев коронавируса выявили в Украине 13 февраля 2021
Свежий президентский рейтинг: кто лидирует в начале февраля 15 февраля 2021
Когда закончатся снегопады в Украине: синоптики назвали новую дату 12 февраля 2021
В Кабмине рассказали, что будет с тарифами на тепло и воду 15 февраля 2021
МИД России объяснил слова Лаврова о намерении разорвать отношения с ЕС 12 февраля 2021

Согласно данным компании SkyUp, самолет рейса PQ1972 приземлится в аэропорту Борисполь в 7:20 вторника, 16 февраля.

Отмечается, что часть пассажиров не смогла взять на борт все свои вещи из-за того, что самолет будет делать остановку в турецкой Анталии.

Напомним, ранее сообщалось, что около 180 украинских туристов застряли на африканском острове Занзибар. Над проблемой работают Министерство иностранных дел, туристический оператор и перевозчик.

Позже SkyUp объяснил, что по техническим причинам рейс SkyUp Airlines Занзибар - Киев не вылетел по расписанию. А когда неисправность устранили, нужно было вносить изменения в маршрут, а также получить новые разрешительные документы от стран, границы которых пересекает самолет.

Также в компании отметили, что если не получат документы на сегодняшний вылет, то завтра пассажиры смогут вылететь в Киев регулярным рейсом. К переговорам присоединилась Госавиаслужба Украины, чтобы ускорить решение вопроса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины туристыСамолет
Читайте также
Застрявшие на Занзибаре украинцы скоро вернутся. Турция дала разрешение
Застрявшие на Занзибаре украинцы смогут вылететь сегодня-завтра
Прогноз погоды