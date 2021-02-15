Украинские туристы застряли на Занзибаре. Не могут вылететь около 180 граждан
Около 180 украинских туристов застряли на острове Занзибар. Министерство иностранных дел Украины это подтвердило.
Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко на своей странице в Twitter.
По его словам, МИД и посольство в Кении работают с туроператором, чтобы он обеспечил граждан надлежащими условиями пребывания на время задержки и как можно быстрее решил вопросы их возвращения.
"Около 180 украинских туристов застряли на Занзибаре. Сломался самолет", - сообщил он.
Скрин карты (twitter.com/OlegNikolenko)
Также BBC написало, что речь идет о рейсе PQ6972 авиакомпании SkyUp. Он должен был вылететь в Киев 13 февраля в 12:50 по местному времени.
Несколько пассажиров сообщили, что не всем обеспечили отель. А те, кому жилье таки предоставили, жаловались на плохие условия.
Туроператор JoinUp и авиаперевозчик уверяют, что предоставили всем туристам надлежащие условия. Трудности с поселением объясняют высоким сезоном на Занзибаре, а задержку с вылетом - коронавирусными ограничениями, из-за которых сложно организовать новый рейс.
Напомним, у берегов Малайзии из-за COVID застрял корабль, среди членов экипажа которого были двое украинцев. Украинская сторона добивалась, чтобы на борт отправили врача.
Также ранее сообщалось, что украинцы застряли в Таиланде, из-за того, что рейс МАУ задержали на несколько часов.