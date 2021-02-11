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В рейтинге партий очередные изменения: кто делит первые места

Автор: Александр Белоус

По состоянию начало февраля 2021 года сразу три партии имеют поддержку, которая отличается в пределах статистической погрешности. Фактически эти партии делят первые места в рейтинге.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

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Относительно больше голосов получили бы партия "Европейская солидарность", за которую отдали бы свой голос 12,2% среди всех респондентов и 18,1% среди тех, кто определился с выбором. Партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" поддерживают соответственно 11,4% и 16,8%, партию "Слуга народа" - 10,5% и 15,5%.

Кроме этого, четвертая партия минимально отстает от формальных лидеров (и ее поддержка ниже в пределах погрешности по сравнению с партией, которая формально занимает третье место в рейтинге). Партию "Батькивщина" поддерживают 8,9% среди всех респондентов и 13,2% среди тех, кто определился.

Дальше идут "Сила и честь" (соответственно, 4,3% и 6,3%) и Радикальная партия (3,5% и 5,2%). Несколько ниже проходного барьера "Партия Шария" (2,6% и 3,9%), "Голос" (2,5% и 3,7%) и "Украинская стратегия Гройсмана" (2,1% и 3,2%).

Как отмечают социологи, по сравнению с опросом, который КМИС проводил 22 января, больше всего изменились рейтинги "ОПЗЖ" (-4,3% среди всех респондентов и -3,9% среди тех, кто определился) и "Слуги народа" (+2% среди всех и +4,3% среди тех, кто определился).

"Хотя в случае "ЕС" рейтинг изменился на +0,6% среди всех респондентов и +2,8% среди тех, кто определился, формально это изменение в пределах погрешности (поэтому в этом случае можно говорить лишь об определенной тенденции)", - говорится в сообщении.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 5-7 февраля 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) опрошено 2005 респондентов.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, если бы выборы в Верховную раду проходили в начале февраля 2021 года, то 5%-ный барьер преодолели бы четыре партии. Это политические силы, которые уже представлены в парламенте.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в начале февраля 2021 года лидируют партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которую готовы поддержать 18,9% среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором, "Слуга народа" - 18,6%. За партию "Европейская солидарность" готовы проголосовать 15,2%, за партию "Батькивщина" - 12,2% респондентов.

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