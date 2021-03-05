Рейтинг партий: за кого проголосуют украинцы в начале марта

Если бы выборы в Верховную раду проходили в начале марта 2021 года, то 5%-ный барьер с высокой вероятностью преодолели бы четыре парламентские партии. В рейтинге лидирует партия "Слуга народа" (19,5% среди тех, кто определился и намерен проголосовать).

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 2-3 марта 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Кроме того, проголосуют за партию Евгения Мураева "Наши" - 4,0% респондентов, партию "Голос" - 3,1%, партию Шария - 3,1%, "За майбутне" - 3,0%, партию "Свобода" - 2,8%, партию "УДАР" - 2,7%, "Народный фронт" - 1,9%.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в конце февраля в рейтинге лидировала партия "Слуга народа" которую были готовы поддержать 19,7% среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в начале февраля 2021 года лидировала партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", которую готовы поддержать 18,9% среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором.