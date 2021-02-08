После рекордных снегопадов Украину более чем на неделю охватят морозы

Западный циклон на этой неделе принесет снег до 40 сантиметров в северную часть Украины. На следующей неделе после прихода антициклона снег прекратится, но температура понизится.

"На этой неделе будут снегопады, которые завершатся до 13-14 февраля. Холода не закончатся ни на этой неделе, ни на следующей", - сказал он.

Как отметил синоптик, циклон с территории Польши идет по территории Украины на восток. Еще один циклон ожидается 11-12 февраля, который будет двигаться с Балкан. На следующей неделе в Украину придет антициклон, который принесет похолодание.

По его словам, на это неделе в северной половине Украины ожидается днем около 10 градусов мороза, ночью - 15-20 градусов. К концу недели выпадет 30-40 сантиметров снега. На следующей неделе будет холодно, но без снега.

По прогнозу Укргидрометцентра, на этой неделе на юге снег растает, в центральных областях высота снежного покров снизится до 10 сантиметров.