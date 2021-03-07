Реки исчезают, а водохранилища высыхают: опубликована карта вододефицита Крыма

В оккупированном Крыму наблюдается сложная ситуация с запасами воды: реки обмеливают и пересыхают, а некоторые водохранилища уже пересохли.

Об этом говорится в материале проекта Крым.Реалии , который мониторит ситуацию с водой на оккупированном полуострове.

В целом, на данный момент, около десятка водохранилищ или обмелели, или совсем истощены.

Согласно опубликованной карте, Загорское и Симферопольское водохранилища пересохли. А в Партизанском, Чернореченском, Балановском, Тайганском водохранилищах наблюдается критически низкий объем воды.

Ранее сообщалось, на территории оккупированного Крыма полностью истощены два водохранилища, а еще одно - на грани высыхания. Из-за дефицита воды Ялта и Алушта перешли на график подачи воды.

Также РБК-Украина писало, что представитель президента Украины предложил достроить дамбу на Крымском канале, чтобы исключить возможность поставок воды в Крым до его деоккупации.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что проблемы с водоснабжением Крыма связаны с тем, что Российская Федерация довела его "до ручки". И любые жалобы Москвы по этому вопросу абсолютно бесперспективны.

Также ранее Украина предложила НАТО небо возле Крыма для воздушных операций.