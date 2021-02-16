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На регистрации в Украине находятся три COVID-вакцины: какие

Новина українською → Киев, Вторник 16 февраля 2021 19:57
На регистрации в Украине находятся три COVID-вакцины: какие Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Министерство здравоохранения Украины подали заявки о государственной регистрации трех вакцин от коронавируса. В частности, Pfizer, AstraZeneca и Sinovac.

Об этом сообщает пресс-служба Миздрава Украины в Facebook.

"В "Единое окно" Минздрава Украины подано заявление о государственной регистрации вакцины Comirnaty производства Pfizer Manufacturing Belgium под обязательство для экстренного медицинского применения. Это уже третья вакцина, регистрация которой началась на территории Украины. Сейчас на регистрации находятся вакцины от COVID-19 от Oxford / AstraZeneca и Sinovac", - заявил министр Максим Степанов.

При этом он отметил, что Минздрав прилагает максимум усилий, чтобы украинцы быстрее получили доступ к европейским вакцинам.

Подробнее о вакцинах от коронавируса, которые получит Украина, читайте в материале РБК-Украина.

Напомним, Степанов заявил, что вакцинация от COVID в Украине может начаться на следующей неделе. По его словам, возникли сложности "логистического и бюрократического" характера.

Ранее Степанов обещал начать вакцинацию от коронавируса уже на этой неделе. Он уверял, что в Индии началась отгрузка COVID-вакцин для Украины.

Добавим, что сегодня компания Pfizer подала документы на регистрацию своей вакцины от COVID в Украине.

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