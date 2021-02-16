ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На реєстрації в Україні є три COVID-вакцини: які

Новость на русском → Київ, Вівторок 16 лютого 2021 19:57
На реєстрації в Україні є три COVID-вакцини: які Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністерство охорони здоров'я України подали заявки про реєстрацію трьох вакцин від коронавірусу. Зокрема, Pfizer, AstraZeneca і Sinovac.

Про це повідомляє прес-служба Мінздоров'я України в Facebook.

"В "Єдине вікно" МОЗ України подано заяву про державну реєстрацію вакцини Comirnaty виробництва Pfizer Manufacturing Belgium під зобов'язання для екстреного медичного застосування. Це вже третя вакцина, реєстрація якої почалася на території України. Зараз на реєстрації вакцини від COVID-19 від Oxford / AstraZeneca і Sinovac", - заявив міністр Максим Степанов.

При цьому він зазначив, що МОЗ докладає максимум зусиль, щоб українці швидше отримали доступ до європейських вакцин.

Детальніше про вакцини від коронавірусу, які отримає Україна, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, Степанов заявив, що вакцинація від COVID в Україні може початися наступного тижня. За його словами, виникли складнощі "логістичного та бюрократичного" характеру.

Раніше Степанов обіцяв почати вакцинацію від коронавірусу вже на цьому тижні. Він запевняв, що в Індії почалося відвантаження COVID-вакцин для України.

Додамо, що сьогодні компанія Pfizer подала документи на реєстрацію своєї вакцини від COVID в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Мінстерство охорони здоров'я України вакцина від коронавірусу
NEWS
Кулеба про "Мінськ": процес більше живий, ніж мертвий
Кулеба про "Мінськ": процес більше живий, ніж мертвий
DAILY
Нафта у світі дорожчає. Що буде з цінами на бензин в Україні
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Нафта у світі дорожчає. Що буде з цінами на бензин в Україні