На реєстрації в Україні є три COVID-вакцини: які
Міністерство охорони здоров'я України подали заявки про реєстрацію трьох вакцин від коронавірусу. Зокрема, Pfizer, AstraZeneca і Sinovac.
Про це повідомляє прес-служба Мінздоров'я України в Facebook.
"В "Єдине вікно" МОЗ України подано заяву про державну реєстрацію вакцини Comirnaty виробництва Pfizer Manufacturing Belgium під зобов'язання для екстреного медичного застосування. Це вже третя вакцина, реєстрація якої почалася на території України. Зараз на реєстрації вакцини від COVID-19 від Oxford / AstraZeneca і Sinovac", - заявив міністр Максим Степанов.
При цьому він зазначив, що МОЗ докладає максимум зусиль, щоб українці швидше отримали доступ до європейських вакцин.
Детальніше про вакцини від коронавірусу, які отримає Україна, читайте в матеріалі РБК-Україна.
Нагадаємо, Степанов заявив, що вакцинація від COVID в Україні може початися наступного тижня. За його словами, виникли складнощі "логістичного та бюрократичного" характеру.
Раніше Степанов обіцяв почати вакцинацію від коронавірусу вже на цьому тижні. Він запевняв, що в Індії почалося відвантаження COVID-вакцин для України.
Додамо, що сьогодні компанія Pfizer подала документи на реєстрацію своєї вакцини від COVID в Україні.