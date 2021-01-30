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Раненый на Донбассе украинской военный умер в больнице

Автор: Александр Белоус

Ранен военнослужащий Вооруженных сил Украины Роман Дзюбенко умер в больничном учреждении. Смерть наступила сегодня, 30 января.

Об этом сообщается в Telegram-канале Украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе.

Согласно сообщению, боец ВСУ был ранен российским снайпером 26 января в районе Попасной.

"Сегодня 30.01.21, в больничном учреждении умер военнослужащий ВСУ Роман Дзюбенко, раненый снайпером ВС РФ 26.01.21 в районе ПОПАСНАЯ", - говорится в сообщении.

Украинская делегация выражает искренние соболезнования родным и близким военного, который погиб за Украину.

Напомним, 26 января на Донбассе в результате вражеского обстрела получил ранение украинский военный. Он находился в тяжелом состоянии.

Как сообщало РБК-Украина, в течение 29 января в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Вследствие обстрелов ранения получили двое украинских военнослужащих.

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