ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ракеты и радары: какое оружие украинского производства популярно за рубежом

Новина українською → Киев, Понедельник 30 ноября 2020 08:49
Ракеты и радары: какое оружие украинского производства популярно за рубежом Фото: Игорь Фоменко (РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Олег Черныш, Игорь Литвиненко

Оборонный концерн "Укроборонпром" больше работает на экспорт, чем на внутренний рынок. За границей самыми популярными являются ракеты и радары украинского производства.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава "Укроборонпрома" Игорь Фоменко.

По его словам, концерн продает за рубеж две трети от всего производства.

"Это ракетные системы "Скиф", "Стугна" и "Корсар", которые пользуются большой популярностью. Также популярны за границей украинские радиолокационные системы, ракетные системы, запчасти к авиационной технике, это установки для Военно-морского флота других стран, например, Индии", - сказал Фоменко.

Также популярны украинские услуги по ремонту военной техники.

"Например, конотопский завод "Авиакон" впервые получил контракт с агентством НАТО и взял сейчас два вертолета в ремонт. Это открывает большой рынок ремонта вертолетной техники, которую эксплуатируют ЕС, США и другие страны. Таким образом мы можем забрать у России большой кусок работы в этой сфере", - добавил глава концерна.

Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что вооружение и военная техника (ВВТ) Украины нуждаются в обновлении.

Также Уруский сообщал, что сейчас Украине нет необходимости начинать разговоры о собственном ядерном оружии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Вооруженные силы Украины Укроборонпром ракета
NEWS
Локдаун в Украине могут ввести на новогодние праздники: что известно
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Локдаун в Украине могут ввести на новогодние праздники: что известно
DAILY
Глава "Укроборонпрома": В Украине не осталось боеприпасной отрасли, надо создавать с начала
Владислав Красинский, Олег Черныш Глава "Укроборонпрома": В Украине не осталось боеприпасной отрасли, надо создавать с начала