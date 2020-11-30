Ракеты и радары: какое оружие украинского производства популярно за рубежом

Оборонный концерн "Укроборонпром" больше работает на экспорт, чем на внутренний рынок. За границей самыми популярными являются ракеты и радары украинского производства.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава "Укроборонпрома" Игорь Фоменко.

По его словам, концерн продает за рубеж две трети от всего производства.

"Это ракетные системы "Скиф", "Стугна" и "Корсар", которые пользуются большой популярностью. Также популярны за границей украинские радиолокационные системы, ракетные системы, запчасти к авиационной технике, это установки для Военно-морского флота других стран, например, Индии", - сказал Фоменко.

Также популярны украинские услуги по ремонту военной техники.

"Например, конотопский завод "Авиакон" впервые получил контракт с агентством НАТО и взял сейчас два вертолета в ремонт. Это открывает большой рынок ремонта вертолетной техники, которую эксплуатируют ЕС, США и другие страны. Таким образом мы можем забрать у России большой кусок работы в этой сфере", - добавил глава концерна.

Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что вооружение и военная техника (ВВТ) Украины нуждаются в обновлении.

Также Уруский сообщал, что сейчас Украине нет необходимости начинать разговоры о собственном ядерном оружии.