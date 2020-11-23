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Военная техника требует обновления, - Уруский

Новина українською → Киев, Понедельник 23 ноября 2020 15:19
Военная техника требует обновления, - Уруский Фото: Олег Уруский (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский посетил зону проведения операции Объединенных сил. По его словам, имеющееся вооружение и военная техника (ВВТ) нуждаются в обновлении.

Об этом он написал в Facebook.

Для этого, по его словам, необходимо делать решительные шаги по развитию собственного научно-технического и промышленного потенциала.

"Следует отметить, что имеющийся парк ВВТ требует обновления, как путем модернизации, так и наполнением новыми образцами, которые будут отвечать современным вызовам и угрозам, способам и методам ведения войны", - отметил Уруский.

Во время визита министр написал, что получил конкретное представление о том, чего требуют украинские войска, что сегодня требуется от предприятий оборонной промышленности Украины, и куда двигаться производителям в процессе обеспечения войск комплектующими и вооружением.

Напомним, в Министерстве обороны Украины заявляли, что пророссийские боевики на Донбассе используют почти все типы беспилотников, которые находятся на вооружении России.

Кроме того, Украина фиксирует, что Россия продолжает поставлять на оккупированный Донбасс вооружение и военную технику.

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