ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ракети і радари: яка зброя українського виробництва популярна за кордоном

Новость на русском → Київ, Понеділок 30 листопада 2020 08:49
Ракети і радари: яка зброя українського виробництва популярна за кордоном Фото: Ігор Фоменко (РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Олег Черниш, Игорь Литвиненко

Оборонний концерн "Укроборонпром" більше працює на експорт, ніж на внутрішній ринок. За кордоном найбільш популярними є ракети і радари українського виробництва.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив глава "Укроборонпрому" Ігор Фоменко.

За його словами, концерн продає за кордон дві третини від всього виробництва.

"Це ракетні системи "Скіф", "Стугна" і "Корсар", які користуються великою популярністю. Також популярні за кордоном українські радіолокаційні системи, ракетні системи, запчастини до авіаційної техніки, це установки для Військово-морського флоту інших країн, наприклад, Індії", - сказав Фоменко.

Також популярні українські послуги з ремонту військової техніки.

"Наприклад, конотопський завод "Авіакон" вперше отримав контракт з агентством НАТО і взяв зараз два вертольоти в ремонт. Це відкриває великий ринок ремонту вертолітної техніки, яку експлуатують ЄС, США та інші країни. Таким чином ми можемо забрати у Росії великий шматок роботи в цій сфері", - додав глава концерну.

Раніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський заявив, що озброєння і військова техніка (ОВТ) України потребують оновлення.

Також Уруський повідомляв, що зараз Україні нема потреби починати розмови про власну ядерну зброю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Збройні сили України Укроборонпром ракета
NEWS
Локдаун в Україні можуть ввести на новорічні свята: що відомо
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Локдаун в Україні можуть ввести на новорічні свята: що відомо
DAILY
Глава "Укроборонпрому": В Україні не залишилося боєприпасної галузі, треба створювати з початку
Владислав Красінський, Олег Черниш Глава "Укроборонпрому": В Україні не залишилося боєприпасної галузі, треба створювати з початку