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Радуцкий о локдауне: надо вводить, когда будет занято 40 тысяч больничных коек

Автор: Дмитрий Левицкий

Введение локдауна в Украине зависит от загруженности больничных коек. Когда в украинских больницах будет занято 35-40 тысяч больничных коек, правительству надо будет ужесточать ограничения.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в эфире телеканала "Украина 24".

По состоянию на сегодня, по словам Радуцкого, в украинских стационарах загруженность коек около 27-28 тысяч, что составляет почти половину от имеющихся больничных мест.

"Если эта загруженность коек будет расти, если количество будет 35-40 тысяч, то надо вводить локдаун, ибо система не выдержит", - пояснил он.

Нардеп рассказал, что локдаун будет предусматривать возвращение офисов к дистанционной работе, запрет на работу ТРЦ и проведение массовых мероприятий, а также ограничение на количество людей во время мероприятий на улице.

"Что касается транспорта: нет смысла закрывать международное сообщение, потому что локдаун уменьшит концентрацию людей. Но транспорт должен быть закрытым, кроме служебного, чтобы люди могли добраться до работы", - добавил Радуцкий.

Напомним, недавно в СНБО заявили, что в Украине 100% будет введен локдаун. Однако пока нет точной даты усиление ограничений.

Кроме того, на этой неделе загруженность больничных коек в Украине вновь превысила 50%. Наиболее напряженная ситуация в Полтавской, Николаевской и Запорожской областях.

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