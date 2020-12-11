В Раде назвали новые категории украинцев, которые первыми получат вакцину от COVID

Председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий назвал категории людей, которых первыми будут вакцинировать от коронавируса в Украине. Он добавил, что все вакцины, которые закупит государство, будут бесплатными.

Об этом он сказал в эфире программы "Право на власть".

По его словам, 4 млн украинцев получат возможность провакцинироваться бесплатно в рамках глобальной инициативы COVAX.

"Первая волна - это врачи, военные, это полиция. Врачи обязательно. В первую очередь это медработники, это военные, это полиция, это Национальная гвардия и пожилые люди из группы риска", - сказал Радуцкий.

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, среди силовиков всего коронавирусом заболели 25 тысяч человек, из них 78 летальных.

Ранее Михаил Радуцкий заявил, что, для того, чтобы прервать цепь заболевания коронавирусом в Украине, необходимо вакцинировать 18-19 млн человек. По его словам, стойкого иммунитета нет еще.

Напомним, правительство приняло решение о продлении карантина до конца зимы с усиленными ограничениями в период 8-24 января.