Рада приняла закон о дистанционной работе: что предлагает документ

Верховная рада во втором чтении одобрила законопроект, который урегулирует положения о дистанционной работе украинцев. Речь идет о проекте закона №4051.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

За документ проголосовали 322 нардепа.

Закон разграничивает понятие надомного труда и дистанционного труда.

Дистанционную работу сотрудник выполняет вне помещений работодателя в любом месте по его выбору и с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Надомная же работа выполняется по месту жительства сотрудника или в других заранее выбранных им помещениях.

Работодателю предоставили право при заключении трудового договора о дистанционной или надомной работе получать сведения о месте жительства или другом месте по его выбору, где будет выполняться трудовая функция (для надлежащего оформления работника на дистанционную работу).

Закон разрешил работнику ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, локальными нормативными актами работодателя, сообщениями и другими документами, с которыми работник должен быть ознакомлен в письменной форме, путем обмена электронными документами.

Он также может дистанционно ознакомиться с требованиями по охране труда с помощью видеосвязи.

Документ позволил работнику сочетать удаленную работу с работой в обычном режиме на рабочих местах в помещениях или на территории работодателя.

Работник, согласно закону, может требовать от работодателя временный (до 2-х месяцев) переход на дистанционную работу в случае, если на рабочем месте в отношении его совершили действия, содержащие признаки дискриминации.

Напомним, этот за основу Рада приняла в начале ноября прошлого года.

Как писало РБК-Украина, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что сейчас проводить заседания ВР онлайн не представляется возможным. Этому препятствуют нормы законодательства.