Рада прийняла закон про дистанційну роботу: що пропонує документ

Верховна рада у другому читанні схвалила законопроект, який врегулює положення про дистанційну роботу українців. Йдеться про проект закону №4051.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

За документ проголосували 322 нардепи.

Закон розмежовує поняття надомної праці та дистанційної праці.

Дистанційну роботу співробітник виконує поза приміщеннями роботодавця у будь-якому місці за його вибором і з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Надомна ж робота виконується за місцем проживання співробітника або в інших заздалегідь обраних ним приміщеннях.

Роботодавцю надали право при укладенні трудового договору про дистанційну або надомну роботу отримувати відомості про місце проживання або інше місце за його вибором, де буде виконуватись трудова функція (для належного оформлення працівника на дистанційну роботу).

Закон дозволив працівнику ознайомлення з правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором, локальними нормативними актами роботодавця, повідомленнями та іншими документами, з якими працівник має бути ознайомлений у письмовій формі, шляхом обміну електронними документами.

Він також може дистанційно ознайомитися з вимогами щодо охорони праці за допомогою відеозв’язку.

Документ дозволив працівнику поєднувати дистанційну роботу з виконанням роботи у звичайному режимі на робочих місцях у приміщеннях чи на території роботодавця.

Працівник, відповідно до закону, може вимагати від роботодавця тимчасовий (до 2-х місяців) перехід на дистанційну роботу в разі, якщо на робочому місці щодо його вчинили дії, що містять ознаки дискримінації.

Нагадаємо, цей за основу Рада прийняла на початку листопада минулого року.

Як писало РБК-Україна, спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що зараз проводити засідання ВР онлайн неможливо. Цьому перешкоджають норми законодавства.