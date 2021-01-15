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Разумков: дистанционных заседаний Рады не будет. Сейчас это невозможно

Новина українською → Украина, Пятница 15 января 2021 12:51
Разумков: дистанционных заседаний Рады не будет. Сейчас это невозможно Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что сейчас проводить заседания ВР онлайн не представляется возможным. Этому препятствуют нормы законодательства.

Об этом он заявил в интервью изданию "Фокус".

"Законодательство прописано так, что перевести его на онлайн-голосования невозможно. Особенно с учетом сегодняшних технологий, позволяющих вместо вас посадить любого, кто будет говорить так же, выглядеть так же, но голосовать не так, как вы. Поэтому сегодня электронный парламент невозможен", - заверил глава ВР.

Напомним, еще в марте президент Украины Владимир Зеленский настаивал на подготовке законопроекта о дистанционной работе парламента во время карантина. Он подчеркивал, что этот документ будет действовать лишь в условиях коронавируса.

Как писало РБК-Украина, в конце марта в парламент внесли законопроект №3250 о дистанционном проведении пленарных заседаний парламента и заседаний комитетов ВР.

Впоследствии нардепы одобрили закон о переводе исключительно работы комитетов в онлайн.

Отметим также, в конце сентября первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук призывал парламентариев вернуться к соответствующему законопроекту №3250.

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